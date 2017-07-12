Президент Беларуси: Ответственность за публичное слово и у политика, и у журналиста возрастает на порядок

2017-07-12 12:03 | www.trend.az | 4

Ответственность за публичное слово и у политика, и у журналиста возрастает на порядок, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы, передает БЕЛТА.



"Конечно, наделенные полномочиями принимать решения во имя и во благо своих народов в полной мере включены в информационные потоки. Влияние слова и на нас, лидеров государств, огромно. В этой связи на порядок возрастает ответственность за публичное слово - и у политика, и у журналиста", - сказал Президент.



"Очевидно, что сегодня не все зависит лишь от политиков, руководителей государств, а пресса не только фиксирует события. СМИ всегда называли четвертой властью. Но сегодня, учитывая степень их влияния на общество, можно говорить о более значимой роли", - считает белорусский лидер.



Президент отметил, что работники СМИ пишут историю современности, обобщают явления и события, создают картину мира. "Именно поэтому колоссальное значение приобретают профессионализм и гражданская ответственность людей из сферы массмедиа. Конечно, читатель требует сенсаций. Газеты, телеканалы, интернет-издания, особенно в современном мире, во многом выживают за счет скандалов, зачастую ими же и организованных. Но не слишком ли высокой может оказаться цена такого рода подходов?" - поставил вопрос глава государства.



"Кто-то их оправдывает издержками профессии. Однако с этим вряд ли можно согласиться. Сегодня, в условиях сложнейших общественно-политических, социально-экономических преобразований, когда рушатся духовные идеалы, без возвращения к законам - нравственным, этическим - обществу не выстоять. Да и государству непросто, если фундаментом его формирования перестанут быть честность, ответственность и просто элементарная порядочность. Это, думаю, должны мы все понимать", - подчеркнул Александр Лукашенко.



По его словам, политики, общественные и государственные деятели, журналисты одинаково ответственны за свой выбор. "Даже допуская ошибки, мы должны их признавать, предотвращая конфликты, не нарушая мирного хода жизни. К сожалению, такое случается, если действовать поспешно, поддаваться сенсациям, прятать за мишурой проблемы и суть дела", - констатировал Президент.

Пленарное заседание XIX Всемирного конгресса русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации" проходит сегодня в Минске.

Форум собрал в Беларуси представителей СМИ 52 государств. Страна принимает конгресс уже во второй раз -15-й по счету проходил на этой же площадке в 2013 году.

Организаторами XIX Всемирного конгресса русской прессы выступают Всемирная ассоциация русской прессы, Министерство информации Беларуси, Фонд сотрудничества с русскоязычной прессой - Фонд ВАРП.

Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), созданная 24 июня 1999 года, - открытая международная неправительственная организация печатных и электронных средств массовой информации, агентств, издательств, редакций, телевизионных и радиопрограмм. По данным Совета ВАРП, русскоязычные газеты, журналы, издательства, радио, телевидение существуют сейчас более чем в 70 странах мира. Значительная часть из них представлена в ВАРП или сотрудничает с ней.