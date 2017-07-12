МИД: В этом году может состояться встреча глав Азербайджана и Армении

2017-07-12 12:48 | www.oxu.az | 7

Азербайджан за продолжение предметных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе.

На встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с предложением о проведении очередной встречи на уровне министров в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеии ООН, отметил Гаджиев.

Сопредседатели также выступили с предложением о проведении встречи президентов Азербайджана и Армении. Главы МИД доведут до сведения глав государств предложение посредников, отметил Гаджиев.

После встречи президентов осенью 2017 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь совершат визит в регион, сказал он.

Гаджиев также отметил, что на встрече в Брюсселе не был обсужден вопрос создания каких-либо механизмов. Во время встречи глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров вновь заявил, что для снижения напряженности и обеспечения безопасности в регионе вооруженные силы Армении согласно плану посредников должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана.

Отметим, что во вторник в Брюсселе состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Н.О.