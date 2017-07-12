Владимир Путин: Всемирный конгресс русской прессы - одно из главных событий в русскоязычном медиапространстве (версия 2)

2017-07-12 12:06 | www.trend.az | 5

Всемирный конгресс русской прессы считается одним из главных событий в русскоязычном медиапространстве. Об этом говорится в приветствии Президента России Владимира Путина участникам XIX Всемирного конгресса русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации", которое зачитал помощник Президента России Игорь Щеголев, передает БЕЛТА.

"Ваши традиционные встречи по праву считаются одним из главных событий в русскоязычном медиапространстве, во всем русском мире", - говорится в приветствии.

Там подчеркивается, что на протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы объединяет руководителей печатных изданий, соотечественников за рубежом, всех, кому дороги русский язык и культура. "В ходе нынешнего форума, который проходит на гостеприимной белорусской земле, вы сможете вновь встретиться с коллегами и друзьями, обменяться опытом журналисткой работы, обсудить актуальные профессиональные проблемы. И, конечно, вы хорошо понимаете огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал средств массовой информации, их особую ответственность за честное и непредвзятое отражение происходящих на планете событий", - отмечается в приветствии.

"Убежден, что конгресс пройдет в творческом деловом ключе, даст старт новым содержательным, востребованным временем проектам, будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - подчеркивается в приветствии.

Пленарное заседание XIX Всемирного конгресса русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации" проходит сегодня в Минске.

После официального открытия конгресса запланирована работа двух панельных сессий "Вызовы и возможности: суверенитет, интеграция, глобализация" и "СМИ в условиях цифровой революции". Обе эти сессии нацелены на масштабное обсуждение актуальной для информационного сообщества повестки дня. Вместе с конгрессом пройдет традиционный медиафорум "Партнерство во имя будущего". Организаторы сочли необходимым, чтобы на одной площадке работали все гости, потому что у прессы нет границ и тематика, которую планируется обсуждать, общая для всех.

Форум собрал в Беларуси представителей СМИ 52 государств. Страна принимает конгресс уже во второй раз -15-й по счету проходил на этой же площадке в 2013 году.

Организаторами XIX Всемирного конгресса русской прессы выступают Всемирная ассоциация русской прессы, Министерство информации Беларуси, Фонд сотрудничества с русскоязычной прессой - Фонд ВАРП.

Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), созданная 24 июня 1999 года, - открытая международная неправительственная организация печатных и электронных средств массовой информации, агентств, издательств, редакций, телевизионных и радиопрограмм. По данным Совета ВАРП, русскоязычные газеты, журналы, издательства, радио, телевидение существуют сейчас более чем в 70 странах мира. Значительная часть из них представлена в ВАРП или сотрудничает с ней.