Арестован актер Шайа ЛаБаф

2017-07-12 12:54 | www.oxu.az | 5

Полиция Нью-Йорка арестовала актера Шайю ЛаБафа по подозрению в атаке на прохожего рядом с Музеем движущегося изображения (Museum of the Moving Image), где артист устроил акцию протеста против президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на TMZ.

После инаугурации республиканца, прошедшей 20 января, 30-летний ЛаБаф запустил проект «Он нас не разделит». Актер установил на улице видеокамеру, с которой ведется онлайн-трансляция. В рамках акции он предложил прохожим говорить перед камерой фразу «Он нас не разделит».

По информации портала, ЛаБаф схватил и поцарапал мужчину, который начал говорить на камеру что-то, что ему не понравилось. Полиция арестовала актера.

Днем ранее отец Анджелины Джоли актер Джон Войт обвинил Майли Сайрус и ЛаБафа в государственной измене за участие в протестах против Трампа.

ЛаБаф снялся в фильмах «Трансформеры», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Нимфоманка», «Ярость» и «Паранойя». Актер также известен своими перформансами. В феврале 2016 года он целый день катался в лифте здания в Оксфорде (Англия) с незнакомцами, а в ноябре 2015 года в течение трех суток пересматривал собственные фильмы.

A.C.

