Леонид Якубович стал 10-м номером команды "Карабах" (ФОТО)

2017-07-12 12:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер, народный артист России Леонид Якубович посетил матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским "Карабахом" и грузинской "Самтредиа", который прошел на стадионе имени Тофига Бахрамова, сообщает Trend Life.

Леонид Якубович приехал в Баку для съемок в рекламе чая марки "Азерчай" компании Azersun Holding. После матча, который закончился победой хозяев со счетом 5:0, представители Azersun Holding (спонсоры команды) подарили майку ФК "Карабах" под 10-м номером.

Ведущий телепередачи "Поле Чудес" выразил признательность и отметил, что каждый раз приезжает в Баку как к себе домой.

"Баку - один из моих любимых городов мира. Самые приятные воспоминания у меня с этим городом, меня многое связывает с Азербайджаном. Сюда приезжал еще на КВН, тогда еще Юлий Гусман был капитаном у нас. В Баку все феноменально, очень красиво!Просто завидуешь. Все сделано со вкусом", - отметил Леонид Якубович.

(Автор: Вугар Иманов)