Сеанс разоблачения лжи представителя новой армянской расы Налбандяна на СМИД ОБСЕ

2017-07-12 12:23 | www.trend.az | 6

Эльмира Таривердиева

Забавно, знаете ли, почитать речи главы МИД Армении Эдварда Налбандяна, которого частенько несет на международных площадках или перед аудиторией простых слушателей так, что в итоге и не вранье даже получается, а новая выдуманная Ереваном реальность. Неофициальная встреча глав МИД ОБСЕ в Австрии не стала исключением. Однако любые сеансы армянской лжи требуют в конце обязательного разоблачения, так что пройдемся по пунктам речи Налбандяна, представив читателям факты, а не армянскую реальность.

«Как может руководство Баку говорить о мультикультурализме и при этом называть «всех армян врагом Азербайджана номер один»? Многие страны хорошо знают обстановку в Азербайджане, и рекомендуют своим гражданам армянского происхождения воздержаться от поездок в эту страну, где они могут стать жертвами расизма», - верещал Налбандян на заседании.

Для начала хотелось бы выяснить, когда это среди пяти традиционных рас в мире появилась шестая – армяне?

Расизм — совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих РАС и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. В Азербайджане ничего похожего на расизм нет, азербайджанцы доброжелательно настроены к людям любой расы и вероисповедания, о чем могут рассказать многочисленные туристы с разным цветом кожи и представители разных рас, посещающие страну.

Однако, возможно, Налбандян перепутал расизм с патриотизмом? Ведь, действительно азербайджанцам сложно с симпатией относиться к представителям народа, который многие годы заявляет о мифических правах на азербайджанские земли, откуда армянами были изгнаны их законные хозяева, превратившиеся в беженцев, и чья армия оккупирует азербайджанскую территорию и убивает азербайджанских детей?

Продолжим изучать перлы Налбандяна. «В апреле 2016 года Азербайджан развернул масштабную агрессию против «Арцаха» [На карте нет такого региона, есть азербайджанский Нагорный Карабах!]. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ созвали саммиты в Вене и Санкт-Петербурге для преодоления последствий этой агрессии, а также создания условий для прогресса в переговорах», - врал Налбандян.

На деле агрессия в регионе совершена как раз Арменией против Азербайджана. Весь мир признает территориальную целостность нашей страны и принадлежность Нагорного Карабаха и семи оккупированных Арменией районов вокруг него именно Азербайджану. Исходя из этого, войска Армении, которые много лет находятся на чужих территориях, являются оккупационными, а страна, которая силой не дает законным хозяевам вернуться в свои дома, в соответствии с международным правом считается агрессором. Однако, видимо, в параллельной армянской реальности все перевернуто с ног на голову.

"Народы имеют право знать, кто ведет их по пути лишений и страданий. В своем заявлении сопредседатели Минской группы назвали Азербайджан инициатором насилия. Это был не первый призыв сопредседателей, адресованный Азербайджану", - придумывал Налбандян все новые и новые подробности жизни "армянской расы" в изгнании и под давлением злого соседа.

Где это заявление, хотелось бы спросить министра Налбандяна? МИД Армении действительно недавно ликовал по поводу абсолютно ординарного заявления МГ ОБСЕ, где говорится, что «согласно информации, собранной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету по линии соприкосновения, нанеся удар по военной технике. Вечером 16 мая и 17 мая армянские вооруженные силы ответили минометным огнем различного калибра. Эти действия ОБЕИХ СТОРОН представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня и вызывают тревогу», - в частности говорится в заявлении.

Однако ни слова из того, что говорил Налбандян, в этом заявлении не было! Зачем же все время врать, Налбандян?

И уж совсем некрасиво искажать факт убийства руками армянских ВС маленькой азербайджанской девочки, рассказывая сказки о том, что «руководство Азербайджана, по примеру печально известных террористических организаций, в очередной раз использовало свой народ как живой щит для обстрела Нагорного Карабаха из тяжелой артиллерии, в том числе ракетных систем залпового огня».

Ведь, военные атташе разных дипмиссий, аккредитованных в Азербайджане, и представители ОБСЕ убедились, что не было никакой военной инфраструктуры в селе, которое обстреляли армянские террористы. Но об этом уже и так много сказано.

Сеанс разоблачения окончен.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend