Азербайджан за продолжение предметных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - МИД

2017-07-12 12:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан за продолжение предметных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказал в среду Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе.

На встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с предложением о проведении очередной встречи на уровне министров в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН, отметил Гаджиев.

Сопредседатели также выступили с предложением о проведении встречи президентов Азербайджана и Армении. Главы МИД доведут до сведения глав государств предложение посредников, отметил Гаджиев.

Осенью 2017 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь совершат визит в регион, сказал он.

Гаджиев также отметил, что на встрече в Брюсселе не был обсужден вопрос создания каких-либо механизмов. Во время встречи глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров вновь заявил, что для снижения напряженности и обеспечения безопасности в регионе вооруженные силы Армении согласно плану посредников должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана.

Отметим, что во вторник в Брюсселе состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)