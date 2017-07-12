Иранский самолет совершил экстренную посадку

2017-07-12 12:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Иранский самолет, направлявшийся из города Исфахан в Тегеран, вынужден был совершить экстренную посадку из-за технических проблем.

Самолет совершил срочную посадку в аэропорту Исфахана в полночь, сказал Хасан Аджади, глава аэропортов провинции, сообщает в среду агентство IRNA.

По его словам, никто из 157 пассажиров не пострадал, и все они вылетели в Тегеран утром на другом самолете.

(Автор: Эльмира Таривердиева)