Брата Гарика Мартиросяна назначили послом Армении в Канаде

2017-07-12 13:20 | www.oxu.az | 5

Брат телеведущего и художественного руководителя шоу Comedy Club Гарика Мартиросяна назначен президентом Армении Сержем Саргсяном чрезвычайным и полномочным послом республики в Канаде.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Отмечается, что от этой должности был освобожден Армен Еганян.

Левон Мартиросян является младшим братом шоумена Гарика Мартиросяна. Левон окончил юридический факультет Ереванского государственного университета и Эссекского университета в Великобритании. С 2008 по 2012 годы был помощником президента Армении, а в 2012–2017 годах — депутатом парламента Армении.

Э.А.

