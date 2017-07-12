Казахстан и Германия объединят усилия по продвижению грузов через Азию

2017-07-12 12:45 | www.trend.az | 3

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел итоги переговоров с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, прошедших в среду в резиденции «Акорда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что переговоры, в ходе которых обсуждены вопросы развития политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, прошли результативно. При этом без внимания не остались и вопросы международных и региональных процессов. В итоге достигнуты договоренности об укреплении связей между Казахстаном и Германией.

«Мы выходим сегодня на уровень стратегического партнерства по самому широкому спектру политических, экономических отношений. (...) Я проинформировал президента о процессах развития Казахстана, внешнеполитических задачах, о нашем регионе», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент напомнил, что Германия - надежный друг и ключевой экономический партнер Казахстана. В нашей стране успешно работают свыше 900 предприятий с участием немецкого капитала. Привлечено более 4 млрд. долларов прямых инвестиций.

«Мы продолжаем эту работу, наращиваем объемы наших отношений. Мы обсудили возможность участия германского бизнеса в использовании передовых технологий в процессе индустриализации Казахстана. Ключевое внимание отводится эффективной реализации соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной, технологической сферах, которые у нас есть. Надо усилить взаимодействие в рамках приватизации, подготовки профессионально-технических кадров. Важно активизировать двустороннее сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, транзитно-транспортной сфере. Учитывая выгодное географическое положение, мы намерены объединить усилия по продвижению сухопутной доставки грузов через Азию от Китая до Германии. Впервые мы выходим на совместные проекты по внедрению в Казахстане элементов четвертой промышленной революции», - рассказал Глава государства.

По словам Нурсултана Назарбаева, большое значение имеет продуктивная работа совместной межправительственной комиссии и делового совета. Президент проинформировал, что по итогам заседания делового совета сегодня подписано более 20 документов стоимостью около 1 млрд. долларов.

«Мы ведем работу в научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах. Важным в партнерстве являются прочные связи многотысячной немецкой общины Казахстана и казахстанских немцев в Германии», - также добавил президент.

Лидер нации также отметил общность подходов двух стран по актуальным вопросам международной политики. «Благодаря поддержке Германии и личным усилиям господина Штайнмайера была принята первая стратегия Европейского союза по Центральной Азии на 2007-13 годы, а также запущена водная инициатива для нашего региона. Выражаем признательность Вам и Вашей стране за ратификацию соглашения о расширенном партнерстве Казахстана с ЕС. Мы высоко оцениваем роль Германии в мировой политике, в частности, недавно принимавший в Гамбурге саммит «Большой двадцатки». Естественно, мы обсуждали проблему в Украине, на Ближнем Востоке и затронули тему гуманитарно-культурных отношений, расширения казахстанско-немецкого университета, подготовки кадров», - заключил Нурсултан Назарбаев.

Напомним, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Казахстане с официальным визитом.