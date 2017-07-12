Журналисту важно честно отражать события, происходящие вокруг него - Михаил Гусман

2017-07-12 12:45 | www.trend.az | 4

Журналисту важно честно отражать события, происходящие вокруг него. Такое мнение высказал сегодня журналистам первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман на полях XIX Всемирного конгресса русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации", передает БЕЛТА.

"Журналисту важно честно отражать то, что происходит вокруг. Главное, что требуется от журналиста, - быть честным в своей профессии, быть преданным родине и при этом иметь объективный взгляд на вещи", - сказал Михаил Гусман.

Он констатировал высокий уровень напряжения в мире: "Много конфликтов, вызовов, они самые разные. Есть масса обстоятельств, которые создают дополнительную напряженность. Но я оптимист в этом плане и считаю, что рано или поздно, но любой конфликт заканчивается миром".

Отвечая на вопрос, не заменят ли социальные сети журналистику, Михаил Гусман отметил, что это невозможно. "Я с уважением отношусь к этому совершенно новому явлению в нашем мире, но не готов придать уважаемым участникам процессов в социальных сетях статус журналистов. Журналистика - это профессия. Ей надо обучаться, в ней есть свои критерии, правила, история, учителя, преемственность, - сказал Михаил Гусман. - Люди, пишущие в социальных сетях, - это иная сфера нашей жизни, новая, интересная, еще неопознанная, имеющая огромные перспективы. Но я бы не называл это журналистикой. Более того, я бы вообще провел жесткий водораздел между социальными сетями и профессиональной журналистикой".

При этом он заметил, что каждый, кто выкладывает в социальные сети фотографии, информацию, ведет блог, - бросает вызов журналистам. "И это хорошо. Но все-таки я за профессию", - подытожил Михаил Гусман

Пленарное заседание XIX Всемирного конгресса русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации" проходит сегодня в Минске.

Форум собрал в Беларуси представителей СМИ 52 государств. Страна принимает конгресс уже во второй раз -15-й по счету проходил на этой же площадке в 2013 году.

Организаторами XIX Всемирного конгресса русской прессы выступают Всемирная ассоциация русской прессы, Министерство информации Беларуси, Фонд сотрудничества с русскоязычной прессой - Фонд ВАРП.

Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), созданная 24 июня 1999 года, - открытая международная неправительственная организация печатных и электронных средств массовой информации, агентств, издательств, редакций, телевизионных и радиопрограмм. По данным Совета ВАРП, русскоязычные газеты, журналы, издательства, радио, телевидение существуют сейчас более чем в 70 странах мира. Значительная часть из них представлена в ВАРП или сотрудничает с ней.