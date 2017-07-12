Таджикистан принял участие в заседании СМИД ОИС

2017-07-12 12:47 | www.trend.az | 3

Таджикская делегация во главе с заместителем Министра иностранных дел Республики Таджикистан Музаффаром Хусейнзода приняла участие в 44-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Исламского Сотрудничества (СМИД ОИС), которое состоялось в Абиджане (Республика Кот-д’Ивуар). Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в МИД РТ.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство страны, Музаффар Хусейнзода подчеркнул, что ОИС должна играть эффективную роль в решении проблем исламского мира. Внимание участников было обращено к вопросам, связанным с укреплением сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, предотвращением финансирования и недопущением активизации террористических группировок.

Кроме того, было отмечено, что финансовая и экономическая поддержка, содействие улучшению социальной инфраструктуры развивающихся стран и создание новых рабочих мест могут стать наиболее эффективными мерами пресечения вербовки молодёжи экстремистскими группировками.

На данном заседании также принимал участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Саудовской Аравии, Постоянный представитель Республики Таджикистан в Организации Исламского Сотрудничества Заробиддин Косими.