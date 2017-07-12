Посол Азербайджана в США рассказал о последней армянской провокации на форуме, организованном The Heritage Foundation

2017-07-12 12:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, выступая на форуме "Развитие в сфере безопасности и экономики: Шелковый Путь и Каспийский регион", организованном накануне в Вашингтоне фондом The Heritage Foundation при поддержке Центра каспийской политики и Института анализа глобальной безопасности, рассказал о последней армянской провокации, приведшей к гибели мирных азербайджанских граждан.

"4 июля был совершен беспрецедентный акт насилия на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск– убийство бабушки и двухлетнего ребенка на азербайджанской стороне армянскими вооруженными силами. Война – это трагедия, люди гибнут с обеих сторон. Но реакция, которая последовала со стороны армянского общества, была возмутительной - она показывает, что радикализация возникает не только на почве религии. Такие конфликты, нерешенные проблемы приводят к сильнейшей радикализации общества на основе этнической принадлежности», - сказал Сулейманов.

По его словам, мир должен быть очень внимательным, чтобы не допустить открытого противостояния, когда убивают двухлетнюю девочку и говорят: "Это хороший урок для азербайджанцев, так как у них слишком много нефти!"".

Посол Азербайджана также заявил, что статус-кво сложившийся в регионе неустойчив и любая дестабилизация, особенно в таком регионе, как Кавказ, может привести к последствиям, которые будут определять не только судьбу Азербайджана и Армении.

«Мы хотим, чтобы ситуация разрешилась в рамках мирных переговоров. Нам бы очень хотелось, чтобы этот конфликт никогда не перерос в более разрушительную фазу, что подорвет много позитивных инициатив – энергетические проекты, "Шелковый путь", связь Центральной Азии с Европой. Я считаю, США должны действовать на двух направлениях: стараться быть действительно активным партнером в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Во-вторых, США были бы очень сильным союзником в сфере стратегического энергетического развития региона. Позиция спецпредставителя Госдепартамента по энергетике в регионе всегда была очень конструктивной и полезной. Людям и миру необходимо видеть, что США выполняют свои обещания и поддерживают свое присутствие в регионе ", - сказал Сулейманов.

По словам посла, несмотря на все трудности, потенциал и возможности региона уникальны.

""Южный газовый коридор" - важный проект, потому что он создает еще одну магистраль для "Шелкового пути", сказал посол, добавив, что железнодорожный путь Баку-Тбилиси-Карс стал первым связующим звеном между железнодорожными системами Центральной Азии и Европы.

«Сегодня требуется разработка программного обеспечения. Например, Казахстан, Азербайджан и Грузия приложили совместные усилия для облегчения таможенных процедур и траспарентности, что позволило увеличить скорость прохождения транзита. Вопрос транспортировки товаров на сегодняшний день стоит не в физической плоскости, а в плоскости транспарентности и гармонизации таможенных процедур", - сказал Сулейманов.

По его словам, в Азербайджане сегодня реализуется проект, который был признан успешным во всем мире, проект называется Служба ASAN.

Что касается воздушной инфраструктуры, то, по словам посла, недавно Азербайджан в частности закупил новые самолеты на сумму миллиард долларов для авиалиний Silk Way Airlines, инвестировав в компанию "Boing".

Азербайджан имеет уникальное географическое положение – это единственная страна, которая граничит и с Россией, и с Ираном и является также сильным партнером Запада, сказал посол.

«Азербайджан - замечательный пример сочетания традиций, истории, преемственности власти и тут нужно обратить внимание на ее умеренный, светский характер. Почему бы не использовать этот опыт. Но мир не обращает внимания на положительные примеры, и это очень грустно", - сказал Сулейманов.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )