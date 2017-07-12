В США ограничили использование продукции «Лаборатории Касперского»

2017-07-12 13:25 | www.apa.az | 4

Администрация американского президента Дональда Трампа удалила «Лабораторию Касперского» из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами.



Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Reuters, программы «Лаборатории Касперского» удалили из списков, которые касаются на предоставление услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования.



Администрация общих служб США (GSA) сообщила, что это было сделано «после тщательного рассмотрения» и призвано обеспечить «целостность и безопасность систем правительства США».



Правительственные агентства по-прежнему смогут использовать программы компании, которые купили не по контрактам GSA.

Напомним, что агентство Bloomberg сообщило, что у «Лаборатории Касперского» есть тесные связи с российским правительством и разведывательными службами.



