Тонущую у пляжа во Флориде семью спасли с помощью живой цепи

2017-07-12 13:50 | www.oxu.az | 5

Десятки отдыхающих на одном из пляжей Флориды выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью.

Как передает Oxu.Az, видео случившегося было опубликовано на канале YouTube Inside Edition.

В комментарии к ролику уточняется, что инцидент произошел в районе города Панама-Сити в субботу, 8 июля. Двух мальчиков, купавшихся у берега, начало уносить сильным течением. Их мать и бабушка бросились на помощь, но не смогли совладать с мощным потоком воды.

В итоге порядка 80 человек, взявшись за руки, выстроились в цепь, идущую от пляжа и заканчивающуюся в море. Они сумели добраться до тонущих людей и вытянуть их на сушу.

Как уточняет телеканал WJHG, операция по спасению Роберты Урсери (Roberta Ursery), ее матери и детей 8 и 11 лет длилась более часа. Бабушка мальчиков из-за перенесенного стресса пережила сердечный приступ и была госпитализирована. Остальные члены семьи не пострадали.

Н.О.