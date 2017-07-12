Азербайджанские клубы вступают в борьбу во II квалификационном раунде Лиги Европы

2017-07-12 13:54 | www.apa.az | 5

Стартует II квалификационный раунд Лиги Европы.

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, этап начнётся сегодня матчем «Интер» (Азербайджан) – «Фола» (Люксембург), а его первые игры завершатся завтра.

Завтра проведут еврокубковые матчи и две другие команды, представляющие нашу страну. Сперва свою первую игру в новом сезоне проведёт «Габала». «Красно-чёрные» дважды подряд дошли до группового раунда Лиги Европы, и начнут выступление в новом еврокубковом сезоне дома.

Подопечные Романа Григорчука примут польскую «Ягеллонию». «Габала» впервые начнёт выступление с этой стадии и примет соперника в Баку. Наша команда, значительно обновившая состав сыграет свой первый официальный матч, а соперник уже преодолел один этап.

Белостокский клуб обыграл в обоих матчах грузинское «Динамо» (Батуми) – 1:0, 4:0 и проведёт 3-й матч под руководством нового главного тренера Ирениуша Мамрота. «Красно-чёрные» настроены обыграть соперника на своём поле и добиться выгодного результата перед ответным матчем, который проведут на следующей неделе.

В другом матче дня выйдет на поле «Зиря». Столичная команда встретится на выезде с «Астрой». Поселковый клуб, дебютант еврокубков должен развить успех, достигнутый на первом этапе.

Подопечные Айхана Аббасова обыграли в обоих матчах люксембургский «Дифферданж» (2:0, 2:1) и настроены продолжить эту серию в гостях. Зиринцы хотят продлить до 3 матчей беспроигрышную, и даже победную серию, но их нынешний соперник считается сильнее люксембургцев.

О рейтинге «Астры» говорит и то, что она была освобождена от участия в первом раунде. Но у румынского клуба, в составе которого были произведены серьёзные изменения в летнем перерыве, могут возникнуть проблемы в плане взаимопонимания «11-ки», сформированной из новобранцев. Это в пользу «Зиря», поэтому ожидается, что он добьётся выгодного результата перед ответной игрой.

Лига Европы

II квалификационный раунд, первые матчи

13-ое июля

21:00. «Габала» (Азербайджан) – «Ягеллония» (Польша)

Главный арбитр: Марко Фритц

Помощники главного арбитра: Хольгер Хеншель, Марсель Пельгрим

Четвёртый арбитр: Гуидо Винкманн (все – Германия)

Представитель УЕФА: Евгений Трацюк (Беларусь)

Судья-инспектор: Эрол Эрсой (Турция)

Баку. Стадион посёлка «8-й километр»

21:30. «Астра» (Румыния) – «Зиря» (Азербайджан)

Главный арбитр: Сергей Синькевич

Помощники главного арбитра: Евгений Романов, Виталий Малютин

Четвёртый арбитр: Виктор Шимусик (все – Беларусь)

Представитель УЕФА: Иван Борисов-Леков (Болгария)

Судья-инспектор: Иржи Ульрих (Чехия)

Джурджу. Стадион «Марин Анастасовичи»