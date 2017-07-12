Экс-президент Goldman Sachs может стать новым руководителем ФРЗ

2017-07-12 13:56 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп вряд ли выдвинет кандидатуру главы Федрезерва Джанет Йеллен на второй срок в следующем году.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Reuters, об этом пишет издательство Politico.

Издание утверждает, что наиболее вероятным ее преемником является директор Национального экономического совета Гэри Кон. «Все зависит от Гэри - хочет ли он этого, и, я думаю, он хочет», - цитирует Politico слова республиканца, близкого к процессу отбора кандидатов.

Представитель Белого дома Натали Стром в ответ на вопрос Рейтер сказала: «Гэри сконцентрирован на своих обязанностях в Национальном экономическом совете».

Отметим, что демократ Кон, бывший президент Goldman Sachs, не был членом предвыборного штаба Трампа.

Йеллен сменила Бена Бернанке на посту главы ФРС в 2014 году. Срока ее полномочий истекает 3 февраля 2018 года.

В интервью газете Wall Street Journal в апреле Трамп сказал, что завершение срока полномочий в 2018 году – «не конец» для Йеллен и что он ее уважает.