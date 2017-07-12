Президент Ильхам Алиев: «В отношениях США-Азербайджан начался новый этап»

2017-07-12 14:39 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Подчеркнув значимость направленного президентом США Дональдом Трампом письма по случаю открытия XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Каспия» в Баку, глава азербайджанского государства также высоко оценил проведенную несколько дней назад в Стамбуле встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном:

«В этом году была проведена XXIV Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Каспия». Эта выставка и конференция является в мировом масштабе одним из эксклюзивных мероприятий в энергетическом секторе. Лучше всего об этом свидетельствует письмо президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Адресованное мне письмо, конечно же, делает еще более значимым Международную выставку и конференцию «Нефть и Газ Каспия». В то же время, это письмо является очередной поддержкой, оказываемой Соединенными Штатами реализуемым Азербайджаном успешным энергетическим проектам. Естественно, такие хорошие отношения создают новую почву для успешного развития американо-азербайджанских связей. Несколько дней назад наша встреча с государственным секретарем США в Стамбуле еще раз подтвердила наши стратегические связи. Сегодня в отношениях США-Азербайджан начался новый этап», - подчеркнул президент.