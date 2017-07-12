Президент: «Несмотря на рост числа тревожных моментов в мире, в Азербайджане стабильность укрепилась»

2017-07-12 14:40 | www.apa.az | 5

«В 2017 году Азербайджан успешно развивался, поставленные задачи были выполнены».

Как сообщает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на рост в мире числа вызывающих тревогу событий, в Азербайджане стабильность укрепилась, источником этой стабильности является азербайджанский народ.

По словам президента, в Азербайджане успешно были решены все социально-экономические вопросы, безопасность в нашей стране на высоком уровне. Ильхам Алиев сказал, что за 6 месяцев этого года международные связи Азербайджана еще больше активизировались, у нашей страны, которая пользуется большим уважением в мире, увеличилось число друзей. Президент отметил, что наша страна активно участвует в работе международных организаций.

Глава государства отметил, что с начала года он совершил визиты в 10 стран. Ильхам Алиев подчеркнул, что география этих визитов служит национальным интересам внешней политики Азербайджана. Отметив, что в течение года в нашей стране было проведено несколько престижных мероприятий – V Глобальный Бакинский форум, IV Форум межкультурного диалога, президент сказал, что эти мероприятия отразили отношение и уважение к нашей стране, они оказали позитивное влияние на происходящие в мире процессы.



Подчеркнув, что Азербайджан провел IV Игры исламской солидарности на высоком уровне, президент Ильхам Алиев отметил, что наша национальная команда заняла на этих соревнованиях первое место благодаря тому, что Азербайджан является сильным спортивным государством.