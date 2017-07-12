От Антарктиды откололся гигантский айсберг размером с Уэльс

2017-07-12 14:10 | www.oxu.az | 4

Ученые сообщили о том, что на западе Антарктиды произошел откол гигантской части ледника Ларсен С, в результате чего образовался один из величайших айсбергов в истории, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Его площадь составляет порядка 6 тыс. квадратных километров, что сравнимо по площади с Уэльсом.

Отрыва гигантского айсберга ученые ожидали уже давно. Впервые трещина была замечена еще в 2011 году, а в 2014 году она стала быстро расти.

По словам ученых, сейчас трещина быстро увеличивается в размерах, а течения и ветры теперь могут отнести отколовшийся айсберг в Атлантический океан.

Н.О.