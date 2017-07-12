Минналогов обеспечило выплату в госбюджет Азербайджана около 8 млн манатов

2017-07-12 17:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2017 года департамент первичного расследования налоговых преступлений при министерстве по налогам Азербайджана обеспечил поступление в государственный бюджет 7 806,5 тысячи манатов, сообщает министерство в среду.

Данная сумма была получена во время разбирательств по 139 делам, возбужденным в связи с фактами неуплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности.

В отчетный период 38 дел по фактам неуплаты налогов были закрыты в связи с тем, что неуплаченные налоги были полностью выплачены в период первичного следствия.

В первом полугодии департамент завершил первичное расследование по 254 уголовным делам. В результате в отношении пяти обвиняемых лиц была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)