Казахстан ратифицировал протокол с Кыргызстаном о порядке предоставления помощи

2017-07-12 17:37 | www.trend.az | 4

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года»

Текст законов публикуются в печати.