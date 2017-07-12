Судебное следствие по делу Александра Лапшина завершилось

2017-07-12 14:44 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова завершилось судебное следствие. Прокурор попросил суд предоставить ему время для подготовки обвинительной речи. Процесс продолжится 14 июля.

Отметим, имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшин обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).