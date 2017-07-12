Президент Азербайджана: «Убийство Захры и ее бабушки не осталось без ответа»

2017-07-12 14:57 | www.apa.az | 4

«Наша армия нанесла сокрушительные удары по врагу. Кровь Захры и ее бабушки была пролита не зря».

Как сообщает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент отметил, что во время провокации, совершенной армянами в прошлом месяце, погиб один военнослужащий ВС Азербайджана, однако наша армия достойно ответила врагу. Глава государства назвал убийство Сахибы Гулиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой в результате провокации армян в селе Алханлы Физулинского района военным преступлением. Он сказал, что это продемонстрировало всему миру истинное лицо политического руководства Армении и уродство армянского фашизма: «Это военное преступление. Это проявление армянского фашизма, и за это преступление Армения получила ответ. Это невиданная дикость. Убийство маленькой Захры и ее бабушки продемонстрировало всему миру уродливое лицо армянского фашизма. Это преступление не осталось без ответа. Азербайджанская общественность знает об этом. Несмотря на то, что армянская сторона всегда хочет скрыть информацию о своих потерях, она не может скрыть всех потерь. Азербайджанская армия нанесла по врагу сокрушительные удары, в результате которых было уничтожено много оккупантов. Кровь Захры и ее бабушки была пролита не зря. Так будет всегда. На что было рассчитано это преступление? В первую очередь, это продемонстрирует сущность политического руководства Армении. От убийцы Ходжалы, от убийцы ребенка, женщины ничего другого ждать невозможно. Это армянский фашизм, весь мир должен это так и воспринимать. Во-вторых, 11 июля планировалась встреча глав МИД. Дата этой встречи уже была известна, но объявили ее в последние дни. Они считают, что после этой провокации Азербайджан откажется от переговоров. Мы могли бы отказаться, если бы не дали им достойного ответа. Ответ был дан, оккупантов мы уничтожили, наказали их, затем поехали на переговоры. Вот в чем заключаются основные вопросы в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Поэтому я говорю, что позиции Азербайджана в этом году еще больше окрепли. Военное преступление в селе Алханлы эхом отзывается во всем мире. То есть, Армения увидела, что Азербайджан пользуется большой международной поддержкой. Все наши структуры сработали очень активно, оперативно, доведя эту информацию до мировой общественности. Госструктуры, посольства, диаспорские организации, общественные объединения, наши зарубежные друзья подняли голос в нашу защиту и ненависть к Армении, фашистской сущности его политического руководства в мире возросла».

Ильхам Алиев отметил, что в первой половине этого года был достигнут значительный прогресс в связи со справедливой позицией Азербайджана по Нагорному Карабаху: проведенный в начале года сепаратистским режимом «референдум» не был признан мировой общественностью и международными структурами: «Я хотел бы довести до внимания азербайджанской общественности несколько фактов. В первую очередь, в этом году сепаратистский режим в Нагорном Карабахе, поощряемый политическим руководством Армении, незаконно провел очередной «референдум». Проведение этого «референдума» на самом деле их большая ошибка, точнее глупость. Если они были бы чуть поумнее, то никогда не пошли бы на это. Потому что заранее было ясно, что международное сообщество не признает это мероприятие. Так и произошло. Минская группа сделала заявление, сопредседатели – США, Франция, Россия не признали «референдум». Евросоюз также не признал его. Соседние страны – Иран, Грузия не признали «референдум». Другие страны выступили со схожими заявлениями. Непризнание этого незаконного «референдума» еще раз подтвердило, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Весь мир и страны, непосредственно занимающиеся урегулированием конфликта, подобным отношением еще раз подтвердили, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Это правда, это историческая правда и естественно, эта правда была еще раз подчеркнута. Это было очередным позором Армении».