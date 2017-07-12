В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию

2017-07-12 14:20 | www.oxu.az | 5

В Китае ученые впервые осуществили квантовую телепортацию, отправив объект с Земли на спутник, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC News.

Издание сообщает, что в ходе операции фотон преодолел расстояние свыше 500 километров и прибыл на «Мо-цзы» - первый спутник, который предназначен для квантовой коммуникации.

На этом спутнике специалистами был установлен крайне чувствительный оптический приемник, распознающий квантовое состояние отдельных фотонов, запущенных с Земли.

Отмечается, что телепортация основана на феномене квантовой запутанности, предусматривающем формирование двух фотонов в одно и то же время и место, и обладающими одинаковыми функциями.

При этом, даже в условиях разделения их на большое расстояние, связь между ними сохраняется.

Н.О.