В Кыргызстане производители, ориентированные на экспорт, получат поддержку от государства

2017-07-12 17:42 | www.trend.az | 5

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому предприятия, ориентированные на экспорт или замещение импорта, смогут получить государственную финансовую поддержку. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, передает КНИА «Кабар».

Согласно распоряжению утвержден проект «Финансирование экспортно-ориентированных и импортозамещающих предприятий - 1». Министерству финансов КР поручено профинансировать этот проект на общую сумму 350 млн сомов в рамках республиканского бюджета нынешнего года. Средства на эти цели предусмотреть проектом Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «О республиканском бюджете КР на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы». Также Министерству финансов необходимо предусмотреть финансирование данного проекта на последующие годы (первый, второй и третий транш субсидий).

Цель проекта - оказать государственную поддержку субъектам предпринимательства, которые вывозят свою продукцию за рубеж, а также тем, чья продукция позволяет заменить импортные товары или сырье. Такие предприятия смогут получить льготный кредит.

Согласно проекту, экспортно-ориентированным и импортозамещающим предприятиям будет обеспечен доступ к льготным кредитам для снижения финансовых затрат на обслуживание кредита и приобретение оборудования для качественного улучшения продукции.

Реализация данного проекта даст значительный социально-экономический эффект, а именно:

- увеличится количество рабочих мест на производстве;

- снизится уровень миграции трудоспособного населения за рубеж;

- улучшится конкурентоспособность отечественных производителей. Благодаря льготным кредитам они смогут приобрести современное оборудование, снизить себестоимость выпускаемой продукции, уменьшить затраты на погашение кредитов;

- увеличатся объемы экспортируемой продукции;

- будут созданы новые современные технологические линии и производства.

Таким образом, реализация данной программы окажет множественный эффект в целом на всю экономику Кыргызстана.

В рамках Проекта финансовые средства коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений будут предоставляться предпринимателям по льготной процентной ставке в течение 2017 года для развития экспорта и импортозамещения.

Решение поставленных задач поможет не только повысить конкурентоспособность отечественных производителей, но и даст толчок дальнейшему росту экономического потенциала республики. В частности, увеличится объем и качество продукции, поступающей на местный рынок и на экспорт.

Необходимо отметить, что правительство КР субсидирует расходы коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений из средств республиканского бюджета на 2017-2019 годы за размещение кредитов по льготным процентным ставкам.