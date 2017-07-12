Беларусь выступает за всестороннее углубление связей с Казахстаном

2017-07-12 17:45 | www.trend.az | 5

Встреча главы Администрации Президента Беларуси Натальи Кочановой с государственным секретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой состоялась в среду в Минске, передает Белта.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений, выразили удовлетворение активным диалогом двух стран.

Наталья Кочанова подчеркнула, что белорусская сторона выступает за дальнейшее всестороннее углубление связей с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате.

Гульшара Абдыкаликова отметила, что особый импульс развитию белорусско-казахстанских отношений придал визит 8-9 июня 2017 года Президента Беларуси Александра Лукашенко в Астану и его участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также специализированной выставке "ЭКСПО-2017".

Стороны также обсудили возможность будущих личных встреч на полях международных мероприятий. Так, государственный секретарь Казахстана пригласила Наталью Кочанову принять участие в международном форуме "Женщины за энергию будущего", который состоится 31 августа - 1 сентября в Астане в рамках "ЭКСПО-2017". В свою очередь Гульшара Абдыкаликова по приглашению Натальи Кочановой посетит 13 июля в качестве почетного гостя церемонию открытия XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".