Президент: «С азербайджанской стороны переговоры были возобновлены без каких-либо предусловий»

2017-07-12 15:05 | www.apa.az | 3

«Выдвинутые Арменией условия в связи с возобновлением переговоров после прошлогодних апрельских событий ни к чему не привели. Вчера состоялась встреча министров иностранных дел, с азербайджанской стороны переговоры были возобновлены без каких-либо предусловий, таким образом агрессор вынужден был вернуться и сесть за стол переговоров».

Как сообщает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«Вам известно, что после апрельских событий Армения для возобновления переговоров выдвинула несколько условий и открыто заявила о них. Я уже тогда видел, знал, что это очередная глупость. Поскольку рано или поздно они вернутся за стол переговоров, просто в очередной раз лишатся уважения, которого и так не имеют. Так и произошло. Вчера состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Процесс переговоров был возобновлен. Азербайджанская сторона никаких условий не приняла. Переговоры были продолжены без каких-либо предусловий», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что каждый раз, когда растет давление в связи с урегулированием конфликта, Армения прибегает к провокациям. Глава государства отметил, что подтверждением этого являются совершенный несколько лет назад в парламенте Армении террористический акт, обострение ситуации на фронте в 2014 году после переговоров в Париже, а также достойный ответ нашей армии на совершенную в апреле 2016 года на линии соприкосновения войск провокацию.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.