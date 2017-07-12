Президент Азербайджана: «Как можно скорее должны быть возобновлены содержательные, конкретные переговоры»

2017-07-12 15:22 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана: «Как можно скорее должны быть возобновлены субстантивные, новые, содержательные, конкретные переговоры».

Как сообщает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что азербайджанская сторона не приняла никаких условий, переговорный процесс был возобновлен без предусловий.

«Это наша позиция, мы всегда говорили, что так должно быть. Это также позиция сопредседателей Минской группы. Поэтому агрессора вынудили сесть за стол переговоров. Сейчас вопрос заключается в том, что как можно скорее должны быть возобновлены субстантивные, новые, содержательные, конкретные переговоры. По итогам переговоров наши земли должны быть освобождены от оккупации, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. В этом заключается наша позиция. За пределами этого никакого другого пути решения нет», - подчеркнул президент.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.