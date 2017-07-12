Ильхам Алиев: В отношениях США-Азербайджан начался новый этап

2017-07-12 14:49 | www.oxu.az | 4

«В отношениях США-Азербайджан начался новый этап».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Подчеркнув значимость направленного президентом США Дональдом Трампом письма по случаю открытия XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Каспия» в Баку, глава азербайджанского государства также высоко оценил проведенную несколько дней назад в Стамбуле встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Н.О.