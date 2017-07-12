Президент Ильхам Алиев: Азербайджан может уничтожить любую цель на оккупированных землях

2017-07-12 17:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и сегодня может уничтожить любую цель на оккупированных Арменией землях. Об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

«Как всегда, и в этом году мы уделяли большое внимание усилению военного потенциала. Закупаются новое вооружение, самая современная техника. Причем мы закупаем технику, вооружение, самое современное оборудование в различных странах, и часть их уже поставляется, а часть будет поставлена. Это еще больше увеличит наш военный потенциал. Мы и сегодня можем уничтожить любую цель на оккупированных землях. Но мы должны еще больше усиливать свой военный потенциал. В этом есть необходимость, и на это у нас хватает возможностей. В отличие от нищенской Армении, мы закупаем всю военную технику за свой счет и производим эту технику и в Азербайджане. В этом году в Азербайджане начали функционировать два новых военных завода. Сегодня Азербайджан в большой степени обеспечивает себя вооружением, а также экспортирует его в зарубежные страны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, проблемы вынужденных переселенцев в этом году, как и всегда, были в центре внимания.

«За последние годы было построено около сотни поселков. Однако среди них особое место занимает открытый нами в этом году поселок Джоджуг Марджанлы. Это историческое событие. Это событие, которое золотыми буквами вписано в нашу славную историю. Мы восстановили освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы. Там построены 50 домов, школа, мечеть, внешне схожая с Шушинской мечетью, проложена дорога, создана вся инфраструктура. Туда возвращаются семьи. После открытия мною было подписано очередное распоряжение, и были выделены средства для строительства еще 100 домов, медпункта и других необходимых объектов. Уверен, что в последующие месяцы село Джоджуг Марджанлы будет полностью восстановлено и в это село вернется полноценная жизнь», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что реализуются и другие проекты. Строится большой городок в Тертерском районе. В Сумгайыте и Баку строятся новые городки, приобретаются квартиры для беженцев, которые передаются им.

«Такие инициативы выдвинуты в Масазыре, Сумгайыте, Гарадагском районе. Среди них особо хотел бы отметить Гарадагский проект. Потому что это новшество, новая инициатива. Это большой городок, который строит частный сектор. Там будет жить тысяча семей беженцев, и это прекрасный пример», - сказал Президент Ильхам Алиев.