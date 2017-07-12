В сентябре в Баку cостоятся Caspian Energy Transport Forum и Caspian Energy ICT Forum

2017-07-12 18:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Caspian European Club и Caspian American Club 20 сентября 2017 года при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана проведут Caspian Energy Transport Forum и Caspian Energy ICT Forum.

Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев, слова которого приведены в распространенном Caspian European Club в среду сообщении.

По его словам, на открытии форума ожидается участие министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде.

Как отметил Тельман Алиев, первая часть форума будет посвящена транспортному сектору, вторая – сфере ИКТ.

Данный форум состоится по многочисленным просьбам членов Caspian European Club и Caspian American Club. Кроме того, большой интерес к форуму проявили представители зарубежных компаний, которые также планируют принять в нем участие.

Тельман Алиев подчеркнул, что форум проводится 20 сентября, в годовщину знаменательного события – заключения «Контракта века», и ассоциируется с переходом от развития нефтяного сектора к развитию ненефтяного, в частности, сфер транспорта и ИКТ.

Ключевыми темами Caspian Energy Transport Forum станут развитие транспортной инфраструктуры региона, перспективы транспортного коридора «Север-Юг» и роль Азербайджана в этом коридоре, создание зоны свободной торговли в поселке Алят, открытие авиасообщения между Азербайджаном и другими странами, строительство железнодорожных станций, развитие каспийского морского пароходства. В форуме ожидается участие представителей руководства AZAL, АЖД, ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», Бакинского международного морского торгового порта и других крупных транспортных компаний страны.

В рамках Caspian Energy ICT Forum планируется обсудить реализацию различных проектов, а также вопросы производства азербайджанскими компаниями программного обеспечения, которое успешно используется за пределами Азербайджана.

Ссылка для регистрации на форум: http://www.caspianenergy.org/index.php/registration/item/123-caspian-energy-ict-forum-caspian-energy-transport-forum-20-09-2017



Также Тельман Алиев добавил, что к мероприятию выйдет в свет специальный выпуск журнала Caspian Energy, посвященный транспортному и ИКТ форумам.

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