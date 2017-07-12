Жена Ким Чен Ына вышла в свет впервые за месяцы – ВИДЕО
2017-07-12 15:16 | www.oxu.az | 7
Супруга лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появилась на публике впервые за четыре месяца.
Как передает Oxu.Az, об этом пишет Daily Mail.
Ли Соль Чжу сопровождала мужа на банкете, организованном в честь успешного тестового запуска баллистической ракеты КНДР.
Издание отмечает, что супруга Ким Чен Ына все реже появляется на публике, а в 2016 году Ли Соль Чжу исчезала из поля зрения общественности на целых девять месяцев.
Daily Mail также напоминает, что Ли Соль известна любовью к дорогим аксессуарам и дизайнерским сумкам, а для последнего выхода в свет она выбрала светло-голубой наряд.
Н.О.