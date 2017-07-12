Российская флотилия пришвартовалась в иранском порту на Каспии

2017-07-12 18:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Каспийское море – это море мира и дружбы, и Россия сыграет свою роль в укреплении безопасности на этом море, сказал капитан ВМФ России Андрей Дмитриев в интервью иранскому агентству IRNA

В среду утром в иранском порту Бендер-Энзели на юго-западном побережье Каспийского моря пришвартовалась российская флотилия.



Капитан второго ранга Дмитриев высоко оценил отношения между флотилиями Ирана и России в рамках взаимодействия на Каспийском море и сказал, что основная цель прибытия российской флотилии в порт Бендер-Энзели – укрепление безопасности на Каспийском море.



5-я российская флотилия мира и дружбы, направлявшаяся в Иран, пришвартовалась в иранском порту Бендер-Энзели.



Иранский флот приветствовал российскую флотилию в Каспийском море и проводил её в порт.



(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)