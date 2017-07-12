В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Агасадыха Герайбейли

2017-07-12 18:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея Агасадыха Герайбейли.

В 2017 году исполнилось 120 лет со дня рождения видного представителя театрального и киноискусства Азербайджана, народного артиста Агасадыха Агали оглу Герайбейли.

В распоряжении говорится, что с целью проведения 120-летнего юбилея видного мастера Агасадыха Герайбейли, внесшего вклад в развитие национального театрального и киноискусства, министерству культуры и туризма поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 120-летнему юбилею народного артиста Агасадыха Герайбейли.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.