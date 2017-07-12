Президент предупредил чиновников
2017-07-12 15:57 | www.apa.az | 4
В ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев затронул вопрос норм поведения госчиновников и членов их семей.
Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность служения народу, необходимость быть скромными, стараться не быть высокомерными. Все эти принципы должны быть нормой жизни и работы чиновника.
Глава государства заявил, что в этом вопросе никому уступок делаться не будет, и все должны сделать из этого вывод.
Затем президент Азербайджана дал поручения ускорить строительство мечети Гаджи Джавада.