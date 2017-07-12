Министерство: В этом году в Азербайджане было зарегистрировано 188 случаев пищевого отравления, от которых скончались 3 человека

2017-07-12 16:23 | www.apa.az | 6

Обнародовано число пищевых отравлений в Азербайджане за первые 6 месяцев 2017 года.

Как сообщил АПА глава пресс-службы Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Анар Гадирли, за 6 месяцев текущего года в стране было зарегистрировано 188 случаев пищевого отравления.

Число пострадавших в результате этих отравлений составило 285 человек.

По словам А.Гадирли, в 11 случаях ботулизма пострадал 21, погибли 3 человека.

По его словам, все случаи пищевых отравлений произошли в бытовых условиях.