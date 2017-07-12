Президент поручил ускорить строительство нового здания мечети «Гаджи Джавад»

2017-07-12 15:18 | www.oxu.az | 5

Продолжаются работы по реконструкции дорожно-транспортной инфраструктуры в Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем заседании Кабинета Министров.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, глава государства отметил, что на территории, именуемой «Советская», будут разбиты новые парки и проведены работы по благоустройству.

И.Алиев дал поручение по ускорению строительства нового здания мечети «Гаджи Джавад».

Отметим, что по указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для мечети «Гаджи Джавад», расположенной по улице Абдулла Шаига, 79, в Ясамальском районе города Баку, в том же районе строится новое здание.

Н.О.