На Трампа подали в суд за блокировки в твиттере

2017-07-12 15:24 | www.oxu.az | 4

Организация Knight First Amendment Institute, действующая при Колумбийском университете, подала в суд на президента США Дональда Трампа, обвинив его в нарушении первой поправки к конституции, которая гарантирует свободу слова.

Как передает Oxu.Az со ссылыкой на meduza.io, иск подан от лица семи пользователей, которых Трамп заблокировал в твиттере за критические высказывания в его адрес.

Knight First Amendment Institute отмечает, что официальный твиттер-аккаунт Трампа является важным источником информации о работе американского правительства и площадкой для обсуждения политики президента.

Более того, Трамп и его помощники активно используют твиттер в качестве канала коммуникации и просят считать опубликованные в нем записи официальными заявлениями.

Knight First Amendment Institute считает, что Трамп, заблокировав критически настроенных пользователей, нарушил не только их права, но и права других людей, которые в результате лишились возможности читать критические высказывания в адрес президента США.

Истцы требуют от Трампа разблокировать пользователей в твиттере и погасить их судебные издержки.

С.С.

