Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан известен на международной арене как страна, достойная огромного уважения

2017-07-12 18:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан известен на международной арене как страна, достойная огромного уважения. Об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства сказал, что за шесть месяцев этого года международные связи Азербайджана еще более активизировались.

«Сегодня Азербайджан известен на международной арене как страна, достойная огромного уважения. Число наших друзей растет, и наша деятельность в международных организациях очень позитивная. За шесть месяцев этого года я совершил 10 зарубежных визитов – в пять европейских стран и пять мусульманских. Азербайджан был достойно представлен на ведущих экономических, политических конференциях и конференции по безопасности, проведенных в Давосе и Мюнхене. В то же время у меня был очень успешный визит в Европейскую комиссию, я совершил официальные визиты во Францию и Польшу. Что касается мусульманских стран, я совершил визиты в Иран, Катар, Пакистан, Саудовскую Аравию, Турцию. Азербайджан еще более расширяет, укрепляет связи со всеми этими странами, в которые я совершил визиты. Действительно, география этих моих визитов еще раз подтверждает, насколько правильной и служащей национальным интересам является наша внешняя политика. Наряду с этим, в первой половине этого года девять глав иностранных государств и правительств совершили визит в Азербайджан. Это также очень хороший показатель», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что в этом году в Азербайджане был проведен ряд представительных международных мероприятий.

«Конечно же, для каждой страны важно проведение представительных международных мероприятий. Эти мероприятия действительно отражают существующее отношение, уважение к стране. Проводимые в Азербайджане представительные мероприятия – мероприятия самого высокого уровня. Я хотел бы отметить среди них основные мероприятия. В этом году в Баку был проведен V Глобальный форум. Это уже в мировом масштабе очень весомое, значимое мероприятие. Если в Давосе больше обсуждаются экономические, а в Мюнхене – вопросы безопасности, то на Глобальном Бакинском форуме больше обсуждаются политические и одновременно все другие вопросы. В Форуме приняли участие главы нескольких государств и правительств, известные политики, общественные деятели. Глобальный Бакинский форум уже смог занять достойное место на карте мира», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, в этом году был проведен IV Всемирный форум по межкультурному диалогу.

«Это мероприятие тоже было впервые проведено несколько лет назад по нашей инициативе. На проведенном в этом году мероприятии в качестве организаторов Форума, наряду с Азербайджаном, выступили шесть ведущих международных организаций мира. Проведенные на Форуме обсуждения и принятые решения, конечно же, служат укреплению мультикультурных ценностей. В рамках Форума Азербайджан еще раз был отмечен как один из центров мультикультурализма. Конечно же, проведение таких мероприятий в нашей стране повышает наш международный авторитет, и в то же время эти мероприятия вносят свой вклад в происходящие в мире положительные процессы», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в этом году в Баку были проведены также IV Игры исламской солидарности.

«Это тоже глобальное мероприятие. Мы провели на высоком уровне как Европейские игры, так и Игры исламской солидарности. Тысячи спортсменов, гостей познакомились с нашим прекрасным Баку, были восхищены нашим городом, нашей страной. Наши организаторские способности также находятся на самом высоком уровне. Важнее всего то, что национальная команда Азербайджана смогла занять на этих Играх первое место. Это еще раз свидетельствует о том, что Азербайджан - сильная спортивная держава. Азербайджан на Европейских играх на втором, а на Играх исламской солидарности – на первом месте. Что касается Олимпийских игр, то на последних Олимпийских играх Азербайджан по числу медалей стал 14-й страной в мировом масштабе. Эти проведенные в нашей стране мероприятия, - а я назвал только основные мероприятия, - действительно демонстрируют роль Азербайджана в мире, его развитие, уважение, симпатию международного сообщества, ведущих государств к нашей стране», - сказал Президент Азербайджана.