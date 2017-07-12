Чистая прибыль банков превысила 178 млн. манатов

2017-07-12 17:33 | www.apa.az | 4

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане на 31 мая 2017 года составила 178,2 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Палате по надзору за финансовыми рынками, за пять месяцев этого года процентные доходы банков составили 432,2 млн. манатов, процентные расходы - 407,5 млн. манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 248,6 млн. манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.