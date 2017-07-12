Президент Азербайджана о возобновлении конкретных переговоров

2017-07-12 15:32 | www.oxu.az | 3

«Как можно скорее должны быть возобновлены субстантивные, новые, содержательные, конкретные переговоры».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что азербайджанская сторона не приняла никаких условий, переговорный процесс был возобновлен без предусловий.

«Это наша позиция, мы всегда говорили, что так должно быть. Это также позиция сопредседателей Минской группы. Поэтому агрессора вынудили сесть за стол переговоров. Сейчас вопрос заключается в том, что как можно скорее должны быть возобновлены субстантивные, новые, содержательные, конкретные переговоры. По итогам переговоров наши земли должны быть освобождены от оккупации, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. В этом заключается наша позиция. За пределами этого никакого другого пути решения нет», - подчеркнул президент.

Н.О.