Отец Эмина Агаларова рассказал, как его сын связан с Трампом-младшим

2017-07-12 15:37 | www.oxu.az | 3

Президент и владелец группы «Крокус» Арас Агаларов рассказал о том, как его сын связан с сыном президента США Дональдом Трампом.

Как передает Oxu.Az, в интервью BFM он заявил, что Эмин Агаларов и Дональд Трамп-младший действительно знакомы и вели вместе дела, однако он назвал выдумкой сообщения в СМИ о письмах с компроматом на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, с которыми его сын якобы хотел ознакомить сына американского лидера.

«Я думаю, это какие-то выдумки. Это я не знаю, кто выдумывает. При чем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю», - произнес он.

Арас Агаларов также уточнил, что контакты с Трампом-младшим у его сына состоялись во время проведения конкурса «Мисс Вселенная».

«Они приблизительно одного возраста, откуда я знаю, в каком ключе они общались? Ну, общались о чем-то, не знаю», - произнес он.

По его словам, Трамп-младший «работал с Эмином какой-то период в качестве менеджера, наверное, или продвигал что-то в Америке».

A.C.

