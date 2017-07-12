Обладатели дебетовых и зарплатных карт Bolkart от Bank of Baku получат 5% годовую прибыль

2017-07-12 19:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Один из ведущих и инновативных банков Азербайджана Bank of Baku представляет очередное новшество для повышения уровня удобства клиентов.

Как говорится в сообщении Bank of Baku, банк, добавив к дебетовым картам Bolkart и зарплатным картам новую функцию, позволит обладателям этих карт получать 5% ежегодную прибыль.

В результате данного новшества клиенты теперь смогут получать дополнительную прибыль каждый день без необходимости открывать депозитный счет в банке. В отличии от депозитного счета, обладатели карт смогут обналичивать или снимать средства со своего баланса без каких-либо дополнительных комиссий.

Для получения ежегодной 5% прибыли обладателям дебетовых карт Bolkart и зарплатных карт необходимо иметь не менее 100 AZN на своем балансе. Дополнительный процент начисляется ежедневно на остаточную сумму баланса. Данная услуга применяется только к картам в AZN валюте.

Следует отметить, что данное новшество является лишь одним из ряда сюрпризов в рамках кампании от Bank of Baku проходящей под лозунгом “GƏLİİİR”.

Для более подробной информации о кампаниях пожалуйста свяжитесь с 145 информационным центром или посетите официальную Facebook страницу банка www.facebook.com/bankofbaku,