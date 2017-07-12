Палата: Балансовый капитал банковского сектора составляет 2,7 млрд. манатов

2017-07-12 17:49 | www.apa.az | 4

Суммарные активы 31 банка Азербайджана на 31 мая 2017 года составляют 30 млрд. 101,1 млн. манатов, обязательства - 27 млрд. 342,2 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Палате по надзору за финансовыми рынками, балансовый капитал сектора составил 2 млрд. 758,8 млн. манатов. Объем вкладов населения в банках составил 6 820,1 млн. манатов. За отчетный период количество банковских филиалов составило 560, отделений 141, ATM – 2476 единиц. Персонал банковского сектора составляет 16034 человек.