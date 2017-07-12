Похитители бизнесмена-азербайджанца действовали от имени Лоту Гули

2017-07-12 15:43 | www.oxu.az | 3

Гражданина Азербайджана, причастного к похищению в Подмосковье своего соотечественника, которого бандиты закопали живьем, задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел АР (ГУБОП МВД).

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Задержанного уроженца Газахского района по имени Хагани, пытавшегося скрыться на территории Азербайджана, уже этапировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Он проходит в качестве одного из основных обвиняемых по делу 41-летнего бизнесмена Хикмета Салаева.

Азербайджанец Хафиз Новрузов заказал похищение Салаева. Бизнесмена похитили в ночь с 20 на 21 апреля этого года. Бандиты вымогали у Салаева, занятого в торговой сфере, 30 миллионов рублей. Похищенного Салаева закопали в траншее возле Люберецкого кладбища, оставив снаружи только голову. Злоумышленники связались с младшим братом предпринимателя Исмаилом Салаевым и только после того, как тот отдал похитителям автомобиль марки BMW 535-й модели, они указали ему местонахождение брата. Салаева нашли и госпитализировали, у него зафиксировали травму головы, перелом ребер и другие травмы.

Между тем, стали известны интересные детали преступления, которые имеют отношение к «вору в законе» Надиру Салифову (Лоту Гули), отбывающему в настоящее время наказание в пенитенциарном учреждении номер 8.

По данным, полученным из правоохранительных органов России, банда насчитывает около 50 человек, следствие располагает информацией о 47 членах организованной преступной группировки (ОПГ). По делу Салаева уже задержаны более 10 человек, пятерых из них назвала потерпевшая сторона — это Хикмет Новрузов, Араз, Хагани, Артур и еще один, имя которого пока не известно. Известно только то, что Араз, как и Хагани — уроженец Газахского района, но армянского происхождения. В начале карабахского конфликта семья Араза бежала в Чечню, откуда потом переехала в центральную часть России. Артур — дагестанский кумык, в свое время отбывал наказание в местах не столь отдаленных вместе с Хагани. Группа в основном состоит из азербайджанцев — уроженцев Грузии, Азербайджана и дагестанцев.

Когда бандиты впервые связались с родственниками Салаева, то представились людьми криминального авторитета Гули и заявили, что действуют именно по его указке. А при встрече бандиты организовали брату похищенного телефонный разговор с самим «вором в законе».

Однако, до того как обратиться в полицию за помощью, в течение полутора месяцев семья Салаевых провела собственное расследование и пришла к выводу, что банда не имеет никакого отношения к Гули, а просто решила воспользоваться его растущим в криминальном мире авторитетом.

«Выяснилось, что голоса Гули и звонившего брату похищенного отличались. Кроме того, во время разговора рядом с человеком, выдававшим себя за вора, находилась женщина, а Гули никогда не сделает такую глупость, к тому же он отбывает наказание в тюрьме. Скорее бандиты решили воспользоваться влиянием вора, чтобы добиться намеченных целей. Кстати, криминальные элементы делали то же самое при жизни Ровшана Джаниева (Ровшана Лянкяранского), действовали от его имени, так как сам авторитет даже не подозревал об этом», - сказал источник в правоохранительных органах.

На то, что задержанные не имеют отношения к Салифову, указывает, по словам источника, и то, что они не придерживаются воровской идеологии, хотя четверо из них — ранее судимые лица.

Что касается заказчика Хафиза Новрузова, то он является названным отцом детей Салаева (кирвя). Он заказал похищение в надежде заработать на этом крупную сумму. Уже известно, что от полученного в качестве части выкупа автомобиля Новрузов заработал 750 тысяч рублей. Кроме того, ему полагалась большая доля от оставшихся 28 миллионов рублей. Новрузов уже четыре раза менял свои показания.

Следствие по факту продолжается.

С.С.

