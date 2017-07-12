Ильхам Алиев: Мы в состоянии поразить любую мишень на оккупированных землях

2017-07-12 15:48 | www.oxu.az | 3

«Как и всегда, мы и в этом году уделили большое внимание укреплению нашего военного потенциала. Нами закупаются новые виды оружия, самая современная техника. К тому же мы закупаем технику, вооружение, самое современное оборудование в разных странах, и часть из них уже на подходе, часть же – будет доставлена. Это еще больше увеличит наш военный потенциал. Сегодня мы в состоянии поразить любую мишень на оккупированных землях».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на это Азербайджан должен еще больше увеличивать свой военный потенциал:

«Необходимость в этом есть, и у нас имеются для этого возможности. В отличие от бедной Армении, мы закупаем всю военную технику за свой счет, производим эту технику и в Азербайджане. В этом году в Азербайджане начали функционировать два военных завода. Сегодня Азербайджан не только в большой степени обеспечивает себя оружием и боеприпасами. Одновременно с этим он экспортирует их в другие страны».

Н.О.