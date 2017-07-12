Назначены почетные консулы Азербайджана в двух австрийских городах

2017-07-12 19:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Гельмута Мантсенрайтера почетным консулом Азербайджана в австрийском городе Клагенфурт-ам-Вёртерзе.

Другим распоряжением глава государства назначил Андреаса Кёнигсбергера почетным консулом Азербайджана в городе Санкт-Пёльтен в Австрии.

Министерству иностранных дел поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжений.