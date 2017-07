Антонио Бандерас получил Национальную кинематографическую премию Испании

2017-07-12 16:00 | www.oxu.az | 3

Актер Антонио Бандерас стал лауреатом престижной Национальной кинематографической премии Испании за 2017 год. Об этом объявило жюри премии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По его мнению, звезда Голливуда «является экстраординарным кинодеятелем международного и национального уровня, который открыл дорогу многим испанским актерам и актрисам». «Крепкая приверженность кинематографу в качестве актера, режиссера и продюсера делают его достойным данной награды», - добавили судьи.

Испанская кинематографическая премия вручается за выдающийся вклад в развитие киноиндустрии и профессиональные заслуги в данной сфере. Ее присуждает Институт кинематографии и аудиовизуальных искусств - учреждение при министерстве образования, культуры и спорта королевства. Сумма премии составляет 30 тыс. евро. В 2016 году награду получила испанская актриса Анхела Молина, сыгравшая в фильме «Белоснежка» (Blancanieves, 2012), мини-сериале «Анна Каренина» (Anna Karenina, 2013) и других картинах.

56-летний Антонио Бандерас родился в Малаге (автономное сообщество Андалусия). К настоящему времени он снялся почти в 90 лентах. Среди наиболее известных фильмов с его участием - «Интервью с вампиром» (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), «Маска Зорро» (The Mask of Zorro, 1998), «Кожа, в которой я живу» (La piel que habito, 2011).

A.C.