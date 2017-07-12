Инцидент в Карабахе: Пострадали 15 армянских военнослужащих

2017-07-12 16:04 | www.oxu.az | 4

Накануне вечером в Карабахе произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием армейского грузовика ВС Армении. В результате аварии пострадали до 15-ти военнослужащих, возвращающихся из артиллерийского полигона, расположенного вблизи Джебраила.

Как передает Oxu.Az, об этом в социальной сети написал некий Владимир Григорян, являющийся командиром взвода одного из местных подразделений.

В.Григорян сообщил также своему бывшему сослуживцу Саркису Агаджаняну, проживающему ныне в городе Сисиан, что в ДТП пострадали в основном солдаты молодого пополнения войсковой части, дислоцирующейся в Мартуни.

По словам В.Григоряна прибывшие на место происшествия машины скорой помощи, доставили в местный госпиталь всех пострадавших военнослужащих. Состояние 3 солдат оценивается как крайне тяжелое.

Н.О.